Nek torna in scena con un sound ispirato alle origini rock, annunciando il ritorno come musicista tra i musicisti. Dopo aver annunciato una serie di concerti nei teatri europei, la tappa di domani all’Europauditorium di Bologna si inserisce in questa nuova direzione musicale, con l’obiettivo di reinterpretare le sue hit più famose adottando un approccio più energico e dal carattere più rock.

La dimensione del ’Power Trio’ riporta Nek nei teatri europei, con tappa domani all’Europauditorium di Bologna, per dare alle hit di sempre "una chiave più rock". "Sono ritornato ad essere musicista tra i miei musicisti, vestendo contemporaneamente i panni del bassista e del cantante, in una dimensione più minimale ed essenziale che negli altri tour" assicura Filippo (Neviani), che in scena è affiancato da Emiliano Fantuzzi e Luciano Galloni rispettivamente a chitarra e batteria. "Abbiamo iniziato la primavera scorsa a Malta, facendo poi oltre 30 concerti in Italia prima di volare in Nord America. Ancora tre concerti in Italia e il 7 aprile parte dall’Alhambra di Parigi la tranche europea di questo nostro cammino". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nek spinge sul rock delle origini: "Torno musicista tra i musicisti"

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Nek torna alle origini: ‘Con il power trio riscopro il piacere puro di suonare’“È uno spettacolo basato sulle hit della mia carriera rilette in una dimensione ‘power trio’.