Nelle valli di Comacchio, il movimento politico Fratelli d’Italia si concentra sulla questione della pesca e della caccia, puntando anche sulla valorizzazione delle tradizioni locali. La loro analisi evidenzia che ci sono fondi e soluzioni disponibili per migliorare la situazione, ma ritengono che manchi una Giunta in grado di attuarli efficacemente. La discussione si focalizza quindi sulla necessità di un’amministrazione più efficace per rilanciare queste attività e proteggere l’ambiente delle valli.

Fratelli d’Italia Comacchio mette a fuoco la situazione delle valli relativamente alla pesca, caccia e il valore delle tradizioni per una riqualificazione ambientale sostengo che "Fondi e soluzioni esistono, manca solo una Giunta capace". Tra i punti centrali della proposta il recupero e l’ammodernamento delle strutture vallive, il miglioramento canali, la gestione idraulica, il sostegno a semina per poi arrivare alla cattura, trasformazione e commercializzazione del pescato, oltre a definire calendari, zone, fasce orarie coordinate per ridurre interferenze tra caccia e pesca con maggiore sicurezza agli operatori. Accanto alla dimensione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Pesca nelle valli, rilanciare una tradizione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Acquacoltura e pesca, vertice in Confagricoltura: più trasparenza e concessioni per rilanciare il settore ittico italianoA Roma vertice API–Confagricoltura su pesca e acquacoltura: chiesti più trasparenza, concessioni a mare e reciprocità internazionale per rafforzare...

“Derby delle Valli”, a Piazzale degli Alpini casoncelli e pizzoccheri protagonisti di un viaggio nella tradizioneL’iniziativa è in programma nelle giornate del 7, 8, 13, 14 e 15 marzo, con ingresso gratuito, e propone un percorso culinario che celebra le...