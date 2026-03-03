Derby delle Valli a Piazzale degli Alpini casoncelli e pizzoccheri protagonisti di un viaggio nella tradizione

A Piazzale degli Alpini si tiene il “Derby delle Valli”, un evento gastronomico dedicato a due piatti tipici della cucina lombarda, i casoncelli e i pizzoccheri. L’iniziativa coinvolge NXT Bergamo e si svolge in un contesto pubblico, con protagonisti i piatti tradizionali in un viaggio che valorizza le ricette locali. L’evento si focalizza sull’offerta di queste specialità lombarde.

L’iniziativa è in programma nelle giornate del 7, 8, 13, 14 e 15 marzo, con ingresso gratuito, e propone un percorso culinario che celebra le eccellenze e le tradizioni delle valli bergamasche e valtellinesi NXT Bergamo, in Piazzale degli Alpini, ospita il “Derby delle Valli”, un appuntamento gastronomico dedicato a due grandi simboli della cucina lombarda: casoncelli e pizzoccheri. L’iniziativa è in programma nelle giornate del 7, 8, 13, 14 e 15 marzo, con ingresso gratuito, e propone un percorso culinario che celebra le eccellenze e le tradizioni delle valli bergamasche e valtellinesi. Il menu valorizza alcuni dei piatti più... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

