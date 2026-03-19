Acquacoltura e pesca vertice in Confagricoltura | più trasparenza e concessioni per rilanciare il settore ittico italiano

A Roma si è svolto un vertice tra API e Confagricoltura dedicato a pesca e acquacoltura. Durante l’incontro sono stati richiesti maggiori livelli di trasparenza, l’estensione delle concessioni a mare e una maggiore reciprocità nelle relazioni internazionali. L’obiettivo è rafforzare il settore ittico italiano attraverso queste proposte.

A Roma vertice API–Confagricoltura su pesca e acquacoltura: chiesti più trasparenza, concessioni a mare e reciprocità internazionale per rafforzare il settore ittico ROMA - Valorizzare il prodotto ittico italiano attraverso più trasparenza, informazione e regole condivise. È la richiesta emersa questa mattina nel vertice organizzato dall’API – Associazione Piscicoltori Italiani nella sede di Confagricoltura, alla presenza dei principali rappresentanti dei comparti acquacoltura e pesca e delle istituzioni. Al tavolo, insieme al presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, sono intervenuti il presidente API Matteo Leonardi, il... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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