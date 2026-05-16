Perugia strapazza Varsavia e difenderà la Champions League | Giannelli e compagni in finale a Torino

Perugia ha vinto la semifinale di Champions League maschile battendo il PGE Projekt Varsavia con un punteggio di 3-0, nei set 25-19, 25-20 e 26-24. La squadra italiana si è così assicurata un posto in finale, che si terrà a Torino. La partita si è conclusa con una vittoria netta per i padroni di casa, che hanno dominato l’intera gara. La finale rappresenta un passo importante per la squadra, che avrà l’opportunità di difendere il titolo.

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