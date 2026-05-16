Perugia strapazza Varsavia e difenderà la Champions League | Giannelli e compagni in finale a Torino
Perugia ha vinto la semifinale di Champions League maschile battendo il PGE Projekt Varsavia con un punteggio di 3-0, nei set 25-19, 25-20 e 26-24. La squadra italiana si è così assicurata un posto in finale, che si terrà a Torino. La partita si è conclusa con una vittoria netta per i padroni di casa, che hanno dominato l’intera gara. La finale rappresenta un passo importante per la squadra, che avrà l’opportunità di difendere il titolo.
Perugia ha strapazzato il PGE Projekt Varsavia con un perentorio 3-0 (25-19; 25-20; 26-24) e si è qualificata alla finale della Champions League di volley maschile. I freschi Campioni d’Italia hanno dettato legge di fronte al pubblico della Inalpi Arena di Torino e si sono guadagnati la possibilità di difendere il titolo continentale conquistato dodici mesi fa: domani (domenica 17 maggio, ore 20.30), sempre nel capoluogo piemontese, se la dovranno vedere contro chi avrà la meglio nel confronto tra i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara e i polacchi dell’Aluron Warta Zawiercie. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno mostrato una... 🔗 Leggi su Oasport.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 3-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: la Sir vola in finale!
Champions League volley, Perugia a caccia della finale: Varsavia sulla strada dei campioni d’ItaliaPerugia si presenta alla Final Four di Champions League con il tricolore appena cucito sul petto e con un obiettivo chiaro: provare a chiudere la...
LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 2-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: la Sir cerca l’allungo decisivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52 Nei play-off della PlusLiga è arrivata la rivincita del Lublin, che ha vinto 2-0 la semifinale scudetto ... oasport.it
DIRETTA | Perugia Varsavia (risultato 2-0) streaming tv: allungano gli umbri! (Champions League volley 2026)Diretta Perugia Varsavia streaming video tv: orario e risultato live della semifinale per la Champions League di volley, oggi sabato 16 maggio 2026 LA semifinale della Champions League di volley ... ilsussidiario.net