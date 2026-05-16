LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 3-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | la Sir vola in finale!
Alle 18.50, durante la diretta della partita di volley tra Perugia e PGE Projekt Varsavia valida per la Champions League 2026, si sono distinti in campo diversi giocatori. Tra i perugini, Wassim Ben Tara ha totalizzato 18 punti, mentre Loser, Semeniuk e Plotnytskyi hanno contribuito con 10 punti ciascuno. Quest'ultimo ha anche realizzato tre ace, tutti nel terzo set. La squadra di casa ha concluso la partita con un punteggio di 3-0.
18.52 L’appuntamento per la finale per l’oro con la Sir Sicoma Monini Perugia è per domani alle 20.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro per non perdere un solo punto della finalissima di Champions League 20252026. 18.51 Per Perugia bisognerà valutare le condizioni di Ben Tara. L’opposto degli umbri ha chiesto il cambio a metà secondo set per un fastidio al piede destro, prima di rientrare in campo nel terzo parziale dove ha per larghi tratti non ha attaccato al 100% prima di sprigionare il proprio talento nel finale di set. 18.50 Tra le fila di Perugia ci sono 18 punti per Wassim Ben Tara ed i 10 di Loser, Semeniuk e Plotnytskyi, il quale ha trovato 3 ace tutti nel terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it
Highlights | TRENTINO Itas vs. PGE Projekt WARSZAWA | CEV Champions League Volley 2026
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