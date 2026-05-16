LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 3-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | la Sir vola in finale!

Alle 18.50, durante la diretta della partita di volley tra Perugia e PGE Projekt Varsavia valida per la Champions League 2026, si sono distinti in campo diversi giocatori. Tra i perugini, Wassim Ben Tara ha totalizzato 18 punti, mentre Loser, Semeniuk e Plotnytskyi hanno contribuito con 10 punti ciascuno. Quest'ultimo ha anche realizzato tre ace, tutti nel terzo set. La squadra di casa ha concluso la partita con un punteggio di 3-0.

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