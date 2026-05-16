Perugia proseguono gli interventi di potatura delle alberature

A Perugia sono in corso interventi di potatura delle alberature in alcune vie della città. Su richiesta dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, il Comune ha predisposto misure temporanee per la circolazione stradale al fine di consentire l'esecuzione dei lavori. Le operazioni, che riguardano alcune aree cittadine, si svolgono nel rispetto delle normative vigenti e con l’obiettivo di intervenire sulla stabilità e sulla salute degli alberi presenti sul territorio comunale.

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