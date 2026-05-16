Perugia proseguono gli interventi di potatura delle alberature
A Perugia sono in corso interventi di potatura delle alberature in alcune vie della città. Su richiesta dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, il Comune ha predisposto misure temporanee per la circolazione stradale al fine di consentire l'esecuzione dei lavori. Le operazioni, che riguardano alcune aree cittadine, si svolgono nel rispetto delle normative vigenti e con l’obiettivo di intervenire sulla stabilità e sulla salute degli alberi presenti sul territorio comunale.
Proseguono gli interventi di potatura delle alberature presenti in alcune vie di Perugia. Su richiesta dell'Agenzia Forestale Regionale Umbria (Afor) il Comune ha disposto l'adozione di provvedimenti specifici in materia di circolazione stradale per permettere l'esecuzione degli interventi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Perugia, proseguono gli interventi di potatura alberi: le vie interessate dai lavori
Perugia, interventi di abbattimento e potatura di alberature: la mappa dei lavoriIl Comune di Perugia ha adottato una serie di provvedimenti specifici in materia di circolazione stradale che resteranno in vigore in alcune vie del...
Perugia, proseguono gli interventi di potatura alberi: le vie interessate dai lavori Link all'articolo al primo commento facebook
Perugia, al via l’adeguamento degli impianti alla scuola Ugo FoscoloIl Comune ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza nell’ambito degli interventi finanziati dal Pnrr ... perugiatoday.it
Perugia, alla scuola Da Vinci-Radice al via le prove di collaudo e di laboratorioProseguono i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Da Vinci e della primaria L. Radice di Perugia. Il Comune, con determina dirigenziale n. 1495 de ... perugiatoday.it