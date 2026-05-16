Perugia-PGE Projekt Varsavia oggi Champions League volley 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 16 maggio, alle ore 17.00 si disputa la semifinale della Champions League di volley maschile tra Perugia e PGE Projekt Varsavia. La partita si svolge in Italia e sarà trasmessa in diretta televisiva. La sfida rappresenta una delle tappe decisive del torneo europeo, con le due squadre che cercano di avanzare alla finale della competizione. La partita può essere seguita anche tramite piattaforme di streaming, permettendo agli appassionati di seguire l'evento in tempo reale.

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Oggi sabato 16 maggio (ore 17.00) si gioca Perugia-PGE Projekt Varsavia, semifinale della Champions League 2026 di volley maschile. I Blocks Devils scenderanno in campo alla Inalpi Arena di Torino dopo essersi laureati Campioni d’Italia per la terza volta e se la dovranno vedere contro la temibile compagine polacca, con l’intento di qualificarsi all’atto conclusivo della massima competizione europea e cercare di difendere il titolo continentale conquistato dodici mesi fa. I Campioni d’Europa si presenteranno nel capoluogo piemontese dopo aver dettato legge nel proprio gruppo e avere regolato gli spagnoli del Guaguas Las Palmas ai quarti di... 🔗 Leggi su Oasport.it

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