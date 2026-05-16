Perugia-PGE Projekt Varsavia oggi Champions League volley 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, sabato 16 maggio, alle ore 17.00 si disputa la semifinale della Champions League di volley maschile tra Perugia e PGE Projekt Varsavia. La partita si svolge in Italia e sarà trasmessa in diretta televisiva. La sfida rappresenta una delle tappe decisive del torneo europeo, con le due squadre che cercano di avanzare alla finale della competizione. La partita può essere seguita anche tramite piattaforme di streaming, permettendo agli appassionati di seguire l'evento in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui