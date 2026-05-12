Sabato 16 maggio alle 17 si terrà la semifinale di Champions League di volley maschile tra Perugia e PGE Projekt Varsavia. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. L'incontro si svolgerà in una delle città italiane, con le due squadre che si sfideranno per l'accesso alla finale della competizione europea.

Perugia affronterà il PGE Projekt Varsavia nella semifinale della Champions League 2026 di volley maschile: l’appuntamento è per sabato 16 maggio (ore 17.00) alla Inalpi Arena di Torino. I Blocks Devils scenderanno in campo per sfidare la temibilissima compagine polacca e meritarsi l’approdo all’atto conclusivo, da disputare il giorno successivo contro la vincente del confronto tra i polacchi dell’Aluron Warta Zawiercie e i polacchi dello Ziraat Bankkart Ankara. I Campioni d’Europa proveranno a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e a confermarsi sul trono del Vecchio Continente, provando a sfruttare anche il fattore casalingo, ma il compito non sarà semplice per una formazione che da poco ha conquistato lo scudetto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Perugia-PGE Projekt Varsavia, Champions League volley 2026: orario semifinale, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Dove vedere in tv PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming

PGE Projekt Varsavia-Trento oggi in tv, Champions League volley 2026: orario, programma, streamingÈ il momento in cui non sono più ammessi calcoli: la CEV Champions League entra nella fase a eliminazione diretta e mette subito di fronte due...

Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Perugia-PGE Projekt Varsavia, Champions League volley 2026: orario semifinale, programma, streaming; Pallavolo, Champions League Final Four: data, orario, come arriva Perugia e dove vederla in tv e streaming; Volley, Perugia campione d’Italia Lube battuta 3-0 in finale.

Dove vedere in tv Perugia-PGE Projekt Varsavia, Champions League volley 2026: orario semifinale, programma, streamingPerugia affronterà il PGE Projekt Varsavia nella semifinale della Champions League 2026 di volley maschile: l'appuntamento è per sabato 16 maggio (ore ... oasport.it