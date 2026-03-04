Oggi in TV si disputa la partita tra PGE Projekt Varsavia e Itas Trentino, valida per la fase a eliminazione diretta della Champions League di volley 2026. La gara interessa gli appassionati di pallavolo, con orario e programma già stabiliti. La sfida si può seguire anche in streaming, offrendo così l’opportunità di seguire l’incontro anche da remoto.

È il momento in cui non sono più ammessi calcoli: la CEV Champions League entra nella fase a eliminazione diretta e mette subito di fronte due squadre ambiziose come PGE Projekt Warszawa e Itas Trentino. L’andata dei playoff, in programma a Varsavia, rappresenta il primo capitolo di una doppia sfida che vale l’accesso ai quarti di finale contro il Bogdanka LUK Lublin. Una serie che si annuncia ad altissima intensità tecnica ed emotiva, con Trento chiamata a rialzarsi dopo il pesante 0-3 incassato in semifinale di Supercoppa contro Sir Safety Perugia. Il cammino europeo dei dolomitici è stato complessivamente positivo, ma non privo di ostacoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - PGE Projekt Varsavia-Trento oggi in tv, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming

PGE Projekt Varsavia-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingÈ il momento in cui non sono più ammessi calcoli: la CEV Champions League entra nella fase a eliminazione diretta e mette subito di fronte due...

Leggi anche: Dove vedere in tv PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming

Contenuti utili per approfondire PGE Projekt Varsavia Trento oggi in tv...

Temi più discussi: PGE Projekt Varsavia-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming; TRENTINO VOLLEY * CHAMPIONS LEAGUE, MERCOLEDÌ IN POLONIA (ORE 20.30) L'ANDATA DEGLI OTTAVI DI FINALE: LA GUIDA A PGE PROJEKT WARSZAWA; Dove vedere in tv PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming; LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata di fuoco in Polonia.

LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata di fuoco in PoloniaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Itas Trentino ... oasport.it

PGE Projekt Varsavia-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingÈ il momento in cui non sono più ammessi calcoli: la CEV Champions League entra nella fase a eliminazione diretta e mette subito di fronte due squadre ... oasport.it

Champions League: #Trento a Vasravia per l'andata dei Play Off VARSAVIA (POLONIA)- Si alzerà domani, mercoledì 4 marzo, il sipario sulla fase Play Off (di fatto gli Ottavi di Finale) della CEV Champions League. La Trentino Itas sarà di scena alla Tower H x.com

Coppe Europee – Settimana decisiva per le italiane Ultima giornata della fase a gironi di Champions League e match chiave in CEV Cup e Challenge Cup. Perugia e Civitanova sono già ai Quarti, Trento ai Play Off. Piacenza e Milano si giocano l’accesso a facebook