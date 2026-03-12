Lutto a Perugia è morto Pier Luigi Galassi

A Perugia si è spento Pier Luigi Galassi, che per molti anni ha ricoperto il ruolo di segretario generale al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e professionisti del settore giudiziario. La notizia è stata confermata dalle autorità che conoscevano il suo contributo all’amministrazione della giustizia regionale.

Per anni è stato segretario generale del Tribunale amministrativo. Le esequie domani nella chiesa parrocchiale di Ponte San Giovanni alle ore 11 Lutto nel mondo della giustizia in Umbria per la morte di Pier Luigi Galassi, per anni segretario generale al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria. La notizia ha colto alla sprovvista colleghi e amici che hanno voluto ricordare la sua professionalità e le sue qualità personali. Domani le esequie alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Ponte San Giovanni. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Giornalismo umbro in lutto, è morto Luigi PalazzoniPerugia, 28 gennaio 2026 – Lutto nel mondo del giornalismo umbro per la morte di Luigi Palazzoni, scomparso all'età di 84 anni. Corciano in lutto, è morto il dottor Luigi Cucchia“Il dottor Luigi è stato per tanti anni un punto di riferimento prezioso per Corciano - spiega il sindaco Lorenzo Pierotti - : un medico competente,...