Civitanova | 6.000 euro per le donne contro la violenza

A Civitanova si è svolta ieri sera una manifestazione dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Durante l’evento, sono stati raccolti più di 6.000 euro attraverso donazioni e iniziative di sensibilizzazione. La serata ha coinvolto diverse persone e ha visto la partecipazione di associazioni locali che hanno promosso il messaggio di solidarietà e supporto alle vittime.

La serata di ieri sera a Civitanova ha trasformato la celebrazione della donna in un atto concreto di solidarietà, raccogliendo oltre 6.000 euro Antiviolenza. Oltre trecento persone hanno riempito il ristorante La Serra, unendo sport e impegno sociale in occasione del 50° anniversario della storica StraCivitanova. L'evento, nato dalla sinergia tra l'amministrazione comunale guidata dal vicesindaco Claudio Morresi e l'Atletica Civitanova presieduta da Sergio Bambozzi, ha protagonisti atleti e cittadini uniti contro la violenza. Un ponte tra tradizione sportiva e impegno civile Il cuore pulsante di questa iniziativa risiede nella capacità di trasformare una manifestazione podistica in uno strumento di cambiamento sociale reale.