Perugia domina Varsavia e vola in finale | la Champions League si decide ancora a Torino

Perugia ha conquistato una vittoria importante in Champions League maschile, sconfiggendo la squadra di Varsavia e assicurandosi così il passaggio in finale. La squadra italiana avrà ora l’opportunità di difendere il titolo vinto lo scorso anno. La partita si è svolta in un evento che si è deciso a Torino, dove si sono giocati gli incontri decisivi per la fase conclusiva della competizione europea. La finale si prepara ora a mettere di fronte le due squadre qualificate.

La Sir Susa Vim Perugia vola in finale di Champions League maschile e potrà difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Alla Inalpi Arena di Torino i campioni d’Italia hanno superato con autorità il PGE Projekt Varsavia per 3-0, con i parziali di 25-19, 25-20, 26-24, guadagnandosi l’accesso all’ultimo atto della competizione. La formazione di Angelo Lorenzetti ha imposto il proprio livello fin dai momenti decisivi del primo set. rimasto in equilibrio fino al 19-18 prima dell’alunno firmato da Ben Tara, Giannelli e Plotnytskyi. Anche nel secondo parziale Perugia ha cambiato marcia a metà set, scavando il solco con Semeniuk, Loser e ancora Ben Tara. 🔗 Leggi su Sportface.it

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