Perugia blocchi e sensi unici | via Cilea e Guido Monaco cambiano rotta

A Perugia, tra il 20 e il 22 maggio, sono previste modifiche al traffico in via Cilea e via Guido Monaco. In particolare, via Cilea sarà soggetta a blocchi e sensi unici, mentre via Guido Monaco subirà variazioni nei sensi di marcia durante i lavori. Le nuove disposizioni riguardano specifically la circolazione veicolare e sono state comunicate alle autorità locali. Le modifiche si sono rese necessarie per permettere l’installazione di nuovi impianti o interventi di manutenzione nelle due strade.

? Domande chiave Cosa accadrà esattamente a via Cilea tra il 20 e il 22 maggio?. Come cambierà il traffico in via Guido Monaco durante i lavori?. Chi gestirà fisicamente il senso unico alternato e i flussi pedonali?. Dove dovranno transitare i pedoni per evitare le zone transennate?.? In Breve Interventi Afor dal 20 al 22 maggio 2026 tra le ore 6.00 e le 14.00.. Ordinanza numero 821 del 16 maggio 2026 per sicurezza lavori forestali.. Limite massimo di 30 kmh in via Guido Monaco e strade adiacenti.. Segnaletica e percorsi alternativi per pedoni previsti con 48 ore di anticipo.. Dal 20 al 22 maggio 2026, tra le ore 6.00 e le 14.00, via Cilea e... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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