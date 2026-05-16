Perugia blocchi e sensi unici per il tennis | ecco le nuove regole

A Perugia sono state introdotte nuove regole per la viabilità nelle zone dedicate al tennis. Dal 29 maggio entreranno in vigore cambiamenti riguardanti il senso unico di alcune strade, con modifiche che interesseranno specifiche arterie. In alcune aree sarà vietato il parcheggio durante le ore diurne e notturne. Questi provvedimenti sono stati comunicati attraverso segnaletica temporanea e ordinanze comunali, che indicano le nuove disposizioni e le zone coinvolte.

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? Domande chiave Quali strade subiranno il cambio di senso unico dal 29 maggio?. Dove sarà vietato parcheggiare durante le ore diurne e notturne?. Chi potrà usufruire della deroga per la sosta in Borgo XX Giugno?. Come cambierà la circolazione nel centro storico durante il torneo?.? In Breve Misure vigenti dal 29 maggio fino al 7 giugno 2026.. Via Bonfigli diventa senso unico tra via S. Costanzo e via S. Girolamo.. Divieto sosta lato sinistro Borgo XX Giugno dalle 12:00 alla mezzanotte.. Deroga sosta con contrassegno per partecipanti agli Internazionali di tennis.. Il Comune di Perugia ha disposto nuove regole sulla viabilità per garantire la sicurezza dei cittadini in occasione degli Internazionali di tennis, che si terranno dal 31 maggio al 7 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia, blocchi e sensi unici per il tennis: ecco le nuove regole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’Aquila: cantieri in via XX Settembre, blocchi e sensi unici? Cosa sapere Cantieri in via XX Settembre a L'Aquila dal 29 aprile al 16 maggio 2026. Mugello: blocchi e sensi unici per cantieri e post-alluvione? Domande chiave Quali strade subiranno il senso unico alternato fino al 2026? Dove sono previsti i blocchi totali per i mezzi pesanti? Come cambierà...