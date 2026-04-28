L’Aquila | cantieri in via XX Settembre blocchi e sensi unici

A L'Aquila, i lavori in via XX Settembre sono programmati dal 29 aprile al 16 maggio 2026. Durante questo periodo, il traffico sarà regolato con senso unico alternato e sarà vietato sostare con rimozione forzata. Sono previsti blocchi della strada in alcune fasce orarie per consentire le operazioni di cantiere. La modifica alla viabilità interessa tutta la tratta interessata dai lavori.

? Cosa sapere Cantieri in via XX Settembre a L'Aquila dal 29 aprile al 16 maggio 2026.. Traffico con senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione forzata.. Dal 29 aprile al 16 maggio 2026, il Settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila dispone nuovi cantieri in via XX Settembre, nel tratto che guarda verso via Sant’Apollonia, per completare le opere sulle reti sotterranee. L’ordinanza emessa dall’amministrazione comunale definisce i dettagli di un intervento tecnico mirato a una porzione limitata della carreggiata. Per garantire la sicurezza dei lavoratori e la fluidità delle operazioni, la viabilità subirà variazioni importanti: il traffico verrà gestito tramite un sistema semaforico che imporrà il senso unico alternato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila: cantieri in via XX Settembre, blocchi e sensi unici Notizie correlate Leggi anche: Blocchi e sensi unici: caos in viabilità tra Magugnano e Roccalvecce Piacenza, caos nel traffico dal 13 aprile: blocchi e sensi uniciIl Comune di Piacenza ha disposto una serie di interventi sulla viabilità urbana che interesseranno diverse zone della città, con limitazioni alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sicurezza nei cantieri, convegno a L’Aquila; Diciassette anni e cantieri ancora fermi: la partita vera della ricostruzione aquilana; L'AQUILA: GRAVE INCIDENTE IN UN CANTIERE DELLA RICOSTRUZIONE, ASL APRE INCHIESTA; Le pietre raccontano. Il 23 aprile al via il ciclo di conferenze. Sicurezza nei cantieri, convegno a L’AquilaSi terrà il prossimo 28 aprile, alle ore 15.00, nella sede di Formedil L’Aquila, il convegno Gli attori della prevenzione in cantiere. laquilablog.it Ricostruzione pubblica, tavolo in Prefettura: più controlli su spesa e cantieriIn Prefettura il tavolo promosso da Mario Fiorentino per accelerare la ricostruzione pubblica post sisma 2009. Al centro ritardi, rischio definanziamenti, scuole, chiese e stato di avanzamento degli i ... laquilablog.it L’Aquila, Palazzo Ciccozzi riapre con Spazio Indipendenza: visite, arte e eventi mensili nell’anno della Capitale della Cultura 2026. facebook