Mugello | blocchi e sensi unici per cantieri e post-alluvione

Nella zona del Mugello, alcune strade sono state chiuse o rese a senso unico alternato a causa di lavori di riparazione e interventi post-alluvione. I provvedimenti resteranno in vigore fino al 2026. Sono stati istituiti blocchi totali per i mezzi pesanti in alcune tratte specifiche e sono stati adottati sensi unici in altre aree per facilitare i lavori e garantire la sicurezza dei residenti e degli utenti della strada.

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? Domande chiave Quali strade subiranno il senso unico alternato fino al 2026?. Dove sono previsti i blocchi totali per i mezzi pesanti?. Come cambierà la viabilità tra Borgo San Lorenzo e Scarperia?. Quando finiranno i lavori di ripristino dopo le alluvioni?.? In Breve Sensi unici su SP 20 e SP 74 a Marradi fino al 29 maggio 2026.. Divieto mezzi sopra 7,5 tonnellate su SP 306 a Sant'Adriano fino al 30 maggio.. Lavori su SR 302 a Ronta e Panicaglia-Crespino fino a fine 2026 e giugno.. Chiusura via Poggio agli Uccellini a Bivigliano per collettore fognario entro il 29 maggio.. Sulla viabilità del Mugello sono previste numerose limitazioni tra il 12 maggio e il 31 dicembre 2026, con cantieri che interessano Marradi, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Vaglia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mugello: blocchi e sensi unici per cantieri e post-alluvione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Aquila: cantieri in via XX Settembre, blocchi e sensi unici? Cosa sapere Cantieri in via XX Settembre a L'Aquila dal 29 aprile al 16 maggio 2026. Leggi anche: Blocchi e sensi unici: caos in viabilità tra Magugnano e Roccalvecce