Perugia batte 3-0 Varsavia per la terza volta è in finale di Champions!

Perugia ha vinto la partita contro Varsavia con il risultato di 3-0, assicurandosi così il terzo accesso consecutivo alla finale di Champions. La sfida si è conclusa in modo positivo per la squadra italiana, che ha dominato l’incontro. Resta da vedere quale sarà l’avversaria, poiché la seconda semifinale si svolgerà questa sera alle 20. L’esito di quella partita determinerà l’avversario di Perugia nella finale.

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