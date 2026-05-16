Perugia batte 3-0 Varsavia per la terza volta è in finale di Champions!
Perugia ha vinto la partita contro Varsavia con il risultato di 3-0, assicurandosi così il terzo accesso consecutivo alla finale di Champions. La sfida si è conclusa in modo positivo per la squadra italiana, che ha dominato l’incontro. Resta da vedere quale sarà l’avversaria, poiché la seconda semifinale si svolgerà questa sera alle 20. L’esito di quella partita determinerà l’avversario di Perugia nella finale.
PERUGIA-VARSAVIA 3-0 (25-19, 25-20, 26-24) Per la terza volta Perugia raggiunge la finale di Champions. Dopo il ko del 2017 con Kazan e il successo dell’anno scorso sullo Zawiercie, il club umbro ha raggiunto questo nuovo traguardo superando Varsavia nella semifinale di Torino. Un netto 3-0 che permette alla Sir si giocarsi domani la terza corona internazionale: dopo il Mondiale per Club vinto a dicembre in Brasile, cucito sul petto il terzo scudetto con il successo su Civitanova nella finale tricolore, gli umbri possono confermarsi anche regina d’Europa. Per conoscere il nome dell’avversaria bisognerà aspettare l’esito della seconda semifinale in programma alle 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sullo stesso argomento
Perugia strapazza Varsavia e difenderà la Champions League: Giannelli e compagni in finale a TorinoPerugia ha strapazzato il PGE Projekt Varsavia con un perentorio 3-0 (25-19; 25-20; 26-24) e si è qualificata alla finale della Champions League di...
Leggi anche: LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 3-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: la Sir vola in finale!
La Esseti Terni batte chiude Svila Perugia Basket 83-70 e chiude la serie sul 2-0 conquistando il campionato di Serie C, guadagnandosi così l'accesso agli spareggi promozione per la Serie B Ora lo spareggio con la Puglia andata e ritorno, con la vincente facebook
Volley, Perugia campione d’Italia Lube battuta 3-0 in finalePERUGIA (ITALPRESS) – Perugia conquista lo scudetto maschile delvolley 2025-26. Al Pala Barton Energy di Pian di Massiano i BlockDevils chiudono sul 3-0 la finale contro la Lube, cucendosiaddosso il t ... toscanamedianews.it
Pallavolo maschile, Finale Scudetto: Perugia batte Civitanova 3-0 in gara-1Perugia supera Civitanova con un netto 3-0 al PalaBarton nella prima sfida della finale scudetto. I Block Devils si portano in vantaggio per 1-0 nella serie gra ... sportface.it