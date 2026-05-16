Perugia al via l’adeguamento degli impianti alla scuola Ugo Foscolo

Da perugiatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La scuola "Ugo Foscolo" di Perugia avrà impianti più efficienti. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento e la messa in sicurezza degli impianti nell’ambito degli interventi per l’edilizia scolastica finanziati dal Pnrr.Il 12 dicembre 2025 il Comune ha presentato la propria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Breve fenomenologia dei defunti resuscitati dall'AI: da Ugo Foscolo alla CinaUna volta (una volta per modo di dire, il tempo tecnologico passa molto velocemente) mi ha detto: “Ma questa AI non potrebbe far rivivere papà?”.

Parole, emozioni e identità: con l'associazione "Crox" alla scuola media Foscolo un percorso per imparare ad accettarsiAscolto, confronto e consapevolezza per contrastare il disagio giovanile, la dismorfia e i disturbi alimentari.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web