Perugia al via l’adeguamento degli impianti alla scuola Ugo Foscolo

La scuola "Ugo Foscolo" di Perugia avrà impianti più efficienti. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento e la messa in sicurezza degli impianti nell’ambito degli interventi per l’edilizia scolastica finanziati dal Pnrr.Il 12 dicembre 2025 il Comune ha presentato la propria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Breve fenomenologia dei defunti resuscitati dall'AI: da Ugo Foscolo alla CinaUna volta (una volta per modo di dire, il tempo tecnologico passa molto velocemente) mi ha detto: “Ma questa AI non potrebbe far rivivere papà?”.

Parole, emozioni e identità: con l'associazione "Crox" alla scuola media Foscolo un percorso per imparare ad accettarsiAscolto, confronto e consapevolezza per contrastare il disagio giovanile, la dismorfia e i disturbi alimentari.