Parole emozioni e identità | con l' associazione Crox alla scuola media Foscolo un percorso per imparare ad accettarsi

Nella scuola media Foscolo, un progetto dell’associazione Crox si concentra su parole, emozioni e identità. L’obiettivo è promuovere l’ascolto e il confronto tra studenti, aiutandoli a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. Il percorso mira a contrastare il disagio giovanile, i disturbi alimentari e la dismorfia, attraverso incontri e attività che coinvolgono i ragazzi in un percorso di crescita personale.

Ascolto, confronto e consapevolezza per contrastare il disagio giovanile, la dismorfia e i disturbi alimentari. A crearlo quello spazio nella scuola secondaria di primo grado Foscolo di via Einaudi, a Pescara, è stata l’associazione “Crox-Riscoperta dei valori” presieduta dall’avvocato Cinzia.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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