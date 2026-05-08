Olimpiadi la Corte dei Conti del Veneto apre un’indagine sulla pista da bob | nel mirino i danni all’impianto

La Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto ha avviato un’indagine sulla pista da bob di Cortina, concentrandosi sui danni all’impianto. L’attenzione si focalizza sulle eventuali irregolarità nella gestione dei fondi pubblici e sui lavori di manutenzione effettuati. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle persone coinvolte o sui risultati attesi dall’inchiesta. La questione riguarda l’uso delle risorse destinate alla struttura per le Olimpiadi invernali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina. I magistrati contabili, come rivelato oggi da i quotidiani veneti del gruppo Nem, hanno aperto un fascicolo per un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre costruito e utilizzato per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nello specifico, nel mirino della Procura ci sono eventuali illeciti legati alla riconsegna – siglata nei giorni scorsi dal Comune di Cortina, Fondazione Milano Cortina e Simico – per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo i Giochi invernali. Come aveva rivelato Il Fatto Quotidiano, infatti, pochi...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, la Corte dei Conti del Veneto apre un’indagine sulla pista da bob: nel mirino i danni all’impianto Notizie correlate Veneto, la Corte dei Conti apre un’indagine sulla pista da bob di CortinaLa Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina. La Corte di Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di CortinaLa Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Olimpiadi Milano-Cortina, finita la festa restano i debiti e i cantieri aperti; Corte dei conti della Lombardia: ipotesi danno erariale per gli extracosti all’Arena Santa Giulia; OLIMPIADI, GUARDA: PROGETTI CALATI DALL’ALTO; Pm Corte Conti indaga su Arena Santa Giulia Olimpiadi, 'danno erariale'. La Corte di Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di CortinaLa Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre di Cortina D’Ampezzo. Lo rivelano ... msn.com Olimpiadi Milano Cortina 2026, la Corte di Conti indaga sulla pista da bob di CortinaLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, la Corte di Conti indaga sulla pista da bob di Cortina ... tg24.sky.it La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre di Cortina D'Ampezzo. Lo rivelano oggi i quotidiani veneti del gruppo Nem. #ANSA - facebook.com facebook