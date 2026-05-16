Perde il controllo dell' auto e carambola nel fossato

Nella mattinata di sabato, un incidente ha coinvolto un'auto che ha perso il controllo uscendo di strada e finendo in un fossato. L'automobilista, rimasto ferito, è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale con un'ambulanza. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e per mettere in sicurezza l'area. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

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