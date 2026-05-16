Perde il controllo dell' auto e carambola nel fossato
Nella mattinata di sabato, un incidente ha coinvolto un'auto che ha perso il controllo uscendo di strada e finendo in un fossato. L'automobilista, rimasto ferito, è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale con un'ambulanza. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e per mettere in sicurezza l'area. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.
Grave incidente, nella mattinata di sabato, con un automobilista trasportato d'urgenza in pronto soccorso. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.25 quando, il guidatore di una utilitaria che stava trnasitando lungo via Cerchia di Sant'Egidio ha perso il controllo del mezzo per poi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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