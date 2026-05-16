Perde il controllo dell' auto e carambola nel fossato

Da cesenatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di sabato, un incidente ha coinvolto un'auto che ha perso il controllo uscendo di strada e finendo in un fossato. L'automobilista, rimasto ferito, è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale con un'ambulanza. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e per mettere in sicurezza l'area. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Grave incidente, nella mattinata di sabato, con un automobilista trasportato d'urgenza in pronto soccorso. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.25 quando, il guidatore di una utilitaria che stava trnasitando lungo via Cerchia di Sant'Egidio ha perso il controllo del mezzo per poi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e carambola fuori strada

Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso: paura lungo la CerveseSul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per i controlli di rito, mentre la Polizia Locale, oltre ai rilievi del sinistro, ha provveduto...

perde il controllo dellL’amico perde il controllo dell’auto e si schiantano contro un muro: muore a 21 anniL’impatto è stato così violento che la parte anteriore dell’utilitaria è andata completamente distrutta. A bordo dell’auto tre giovani: la vittima seduta sul ... milano.repubblica.it

perde il controllo dellPerde il controllo dell’auto, che si rovescia su un fianco: illesoUn'auto è uscita di strada, finendo su un fianco, poco prima delle 17 a Breganze lungo via Montegoggio, la strada che conduce a San Giorgio di Perlena. ecovicentino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web