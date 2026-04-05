Perde il controllo dell' auto e finisce nel fosso | paura lungo la Cervese

Nel tardo pomeriggio di Pasqua, lungo la Cervese, la strada che collega Forlì a Cervia, un'auto ha perso il controllo e si è rovesciata in un fosso nei pressi di Casemurate. Per fortuna, nessuna persona coinvolta ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per i controlli di rito, mentre la Polizia Locale, oltre ai rilievi del sinistro, ha provveduto alla gestione della viabilità Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche, si è verificato nel tardo pomeriggio di Pasqua lungo la Cervese, la via del mare che collega Forlì a Cervia, all’altezza di Casemurate. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, una Renault Clio, che procedeva in direzione mare, è finita nel fossato che costeggia la carreggiata. L’allarme è scattato intorno alle 18. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì, che ha prestato assistenza al conducente e ai due occupanti del veicolo, favorendo l’uscita dall’abitacolo in sicurezza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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