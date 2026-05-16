Stasera, sabato 16 maggio, la finale di Amici 25 non sarà trasmessa come previsto. Il programma, che è uno dei talent più longevi della televisione italiana, ha subito un cambio di programmazione. La data di messa in onda della puntata conclusiva non è stata ancora comunicata ufficialmente. La decisione riguarda esclusivamente la data di trasmissione e non ci sono variazioni sulla durata o sui contenuti della finale. Restano in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte della produzione.

Cambio di programma per il talent più longevo della televisione italiana. La finale di Amici 25 non andrà in onda stasera, sabato 16 maggio. Mediaset ha infatti deciso di spostare l’attesissimo appuntamento, tenendosi alla larga dal confrontoscontro con la finale dell’ Eurovision Song Contest 2026. Una mossa strategica che protegge ascolti e televoto, cuore pulsante dell’ultima tappa del talent di Maria De Filippi. Perché Amici non va in onda. Il ragionamento di Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi è lineare e facilmente comprensibile. La finale dell’ Eurovision è un evento che catalizza l’attenzione. Non è paragonabile a Sanremo, sia chiaro, ma attira tantissimi, soprattutto nella sua ultima tappa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché non va in onda Amici e quando vedere la finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amici 25 - Chi escluderebbero i cantanti dalla finale

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Serale di Amici 25, quando va in onda la finale e perché slitta

Amici non va in onda il 5 e 6 aprile: perché e quando torneràAmici cambia programmazione per lasciare spazio alle festività di Pasqua 2026, salutando momentaneamente i telespettatori.

Non capirò mai perché vanno con gli amici e non coi partner a cercare casa #CasaAPrimaVista x.com

Guida alla finale di Amici 25: perché non va in onda di sabato, come funziona il televoto e chi rischia subito l'eliminazioneTutto quello che c'è da sapere sulla finale di Amici 25 in onda domenica 17 maggio. Ecco perché la data cambia per l'Eurovision, come funziona il televoto e chi sono i finalisti in gara. cosmopolitan.com

Quando va in onda la finale di Amici 25? | Salta l’appuntamento del sabato: svelata la nuova dataCambia la data della finale del serale di Amici 25 che non andrà in onda il sabato sera: svelato il giorno fatidico. ilsussidiario.net