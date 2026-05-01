Nella settima puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 2 maggio 2026, sono stati eliminati due concorrenti, arrivando così a un passo dalla finale. Durante la trasmissione, Gard è stato coinvolto nel ballottaggio insieme a un altro allievo, determinando la decisione finale del pubblico e della commissione. La puntata ha visto momenti di tensione e suspense, con eliminazioni che hanno ridotto il numero di concorrenti in gara.

Chi esce da Amici sabato 2 maggio 2026 nella settima puntata Serale? Sveliamo subito che ci saranno ben due eliminati ad un passo dalla semifinale e quindi dalla finale del talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. In studio ci saranno molti ospiti famosi, fra i quali anche gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini. Non mancheranno cantanti e comici. Sulle poltrone rosse ritroveremo la giuria composta da Elena D'Amario, Gigi D'Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ecco tutte le anticipazioni, dalle tre manche al ballottaggio, dagli ospiti al gioco Password ai nuovi eliminati. Chi esce da Amici sabato 2 maggio 2026 Il nuovo appuntamento rappresenta uno snodo cruciale del programma: a un passo dalla semifinale, è prevista infatti una doppia eliminazione destinata a cambiare gli equilibri della gara.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi esce da Amici sabato 2 maggio 2026 nella settima puntata Serale, due eliminati a un passo dalla finale: ecco le anticipazioni

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