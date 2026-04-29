pera toons sbarca in rai la scalata del fumettista

Un fumettista noto per le sue battute che piacciono ai più piccoli ha deciso di trasformare il suo lavoro in una serie televisiva animata trasmessa dalla Rai. La sua popolarità tra i bambini ha portato alla creazione di un programma televisivo basato sui suoi personaggi e sul suo stile umoristico. La produzione coinvolge un team dedicato alla realizzazione di episodi che saranno trasmessi sulle reti pubbliche.

Le sue freddure sono le più amate dai bambini. Adesso il fenomeno Pera Toons diventa una serie tv animata. “Prova a non ridere”, prodotta dalla casa editrice Tunué in collaborazione con Rai Kids, arriva su Rai Gulp e RaiPlay dal 18 maggio e porterà in tv il concentrato di battute e umorismo del fumettista aretino dei record, che ha conquistato 7 milioni di follower sui social e venduto oltre 3 milioni di copie con i suoi libri. Fumettista e content creator, Alessandro Perugini, in arte Pera Toons, rappresenta un unicum nel panorama culturale italiano. Idolo di bambini e famiglie, capace di conquistare ogni fascia d’età con il suo irresistibile spirito e la sua ironia leggera e surreale, il suo ultimo libro “Il gioco delle risate” è stato per due settimane al primo posto nella classifica generale dei libri più venduti in Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il 10 maggio all'@ucicinemasit di Porta di Roma l'anteprima nazionale di "Prova a non ridere", la serie tv di Pera Toons prodotta dalla Tunué in collaborazione con RAI KIDS in onda dal 18 maggio su @rai_gulp e @raiplay_official. Siamo davvero curiosi di ved - facebook.com facebook