Per la legge sulle montagna serve un tavolo di concertazione

A due giorni dalla manifestazione di protesta degli amministratori locali davanti alla Camera dei Deputati, si apre una discussione sulla legge dedicata alle aree montane. La richiesta principale riguarda l’istituzione di un tavolo di concertazione tra le istituzioni e i rappresentanti delle zone interessate, per affrontare le questioni legate alla normativa. La manifestazione ha attirato l’attenzione su questioni legate alla gestione e alle politiche per le zone montane, in un momento in cui si sollecitano interventi concreti e condivisi.

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"A due giorni dalla manifestazione di protesta degli amministratori locali, tenutasi a Roma di fronte alla Camera dei Deputati, ritengo che si debba fare una riflessione". A dirlo è Giorgio Mochi, ex sindaco di Piobbico. "Quello che risulta a molti incomprensibile è l’aver inserito nell’elenco nuovi comuni ed esclusi altri. La normativa prevedeva di indicare i comuni “veramente montani“ e la possibilità di inserire frazioni, attraverso specifiche “zonizzazioni“, di comuni eventualmente esclusi. La cosa giusta da fare, ove ancora possibile, potrebbe essere quella azzerare le proposte inviate a Roma e ridiscuterle istituendo un tavolo di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Per la legge sulle montagna serve un tavolo di concertazione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La crisi energetica morde imprese e lavoratori: "Ora tavolo di concertazione"BRINDISI - Servono “misure urgenti per ridurre l'impatto dei costi di carburante, elettricità e gas sul territorio brindisino”, da qui la richiesta... Mochi: "La legge sui comuni montani serve a ripopolare la montagna"Sta montando sempre più la polemica riguardo la misura sui comuni Montani – spiega l’ex sindaco di Piobbico Giorgio Mochi – purtroppo sono stati... Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Jonas Vingegaard è considerato il grande favorito per la vittoria finale del Giro; il danese - dopo una settimana di corsa, al primo arrivo in salita- ha imposto la sua legge e ha messo le cose in chiaro x.com Il Sindaco di Controne a Roma: Il Governo riveda la Legge sulla Montagna, pronti a dare battagliaEttore Poti insieme ai sindaci di tutta Italia per protestare contro l'esclusione di Controne dagli enti montani: Una scelta morale, non solo politica ... infocilento.it Scuole chiuse, aziende agricole a rischio e disservizi ai cittadini: gli effetti collaterali della legge Calderoli sulla montagna. E 73 Comuni fanno ricorso al TarComuni esclusi dall'elenco dei territori montani ricorrono al Tar: a rischio servizi essenziali e posti di lavoro ... ilfattoquotidiano.it