La crisi energetica morde imprese e lavoratori | Ora tavolo di concertazione
La Cgil di Brindisi ha chiesto al prefetto di convocare un tavolo di concertazione con le parti sociali per affrontare la crisi energetica che sta colpendo aziende e lavoratori locali. La richiesta arriva in risposta all'aumento dei costi di carburante, elettricità e gas, che stanno pesando sull'economia del territorio. La questione è stata sollevata in un momento in cui si registra una crescente preoccupazione tra le imprese e i dipendenti.
BRINDISI - Servono “misure urgenti per ridurre l'impatto dei costi di carburante, elettricità e gas sul territorio brindisino”, da qui la richiesta della Cgil al prefetto di Brindisi, Guido Aprea, di un tavolo di concertazione con le parti sociali. Scrivono in una nota il segretario generale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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