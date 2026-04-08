La crisi energetica morde imprese e lavoratori | Ora tavolo di concertazione

La Cgil di Brindisi ha chiesto al prefetto di convocare un tavolo di concertazione con le parti sociali per affrontare la crisi energetica che sta colpendo aziende e lavoratori locali. La richiesta arriva in risposta all'aumento dei costi di carburante, elettricità e gas, che stanno pesando sull'economia del territorio. La questione è stata sollevata in un momento in cui si registra una crescente preoccupazione tra le imprese e i dipendenti.