L’omicidio di Teresa Stabile a Samarate | la donna tra gelosia e controllo Gerardi la considerava una proprietà

A Samarate, in provincia di Varese, si svolge il processo per l’omicidio di Teresa Stabile, uccisa dopo un lungo periodo di tensioni legate a gelosia e controllo. In aula, i testimoni e gli imputati si confrontano su una vicenda che si trascina da oltre dieci anni, con un silenzio carico di peso e di interrogativi irrisolti. La procura ha contestato l’ipotesi di omicidio volontario.

Samarate (Varese) – In aula il silenzio è pesante. Non è il silenzio di chi non ha nulla da dire, ma quello di chi deve trovare il coraggio di raccontare una storia che dura da più di dieci anni. È la storia che emerge nel processo per l'omicidio avvenuto il 16 aprile 2025 a Samarate. Sul banco degli imputati c'è il marito, Vincenzo Gerardi, accusato di omicidio volontario. Teresa stava divorziando da lui quando è stata accoltellata nella sua auto, poco lontano da Busto Arsizio. Ma in aula si torna indietro nel tempo. Teresa ammazzata dal marito: "Madre esemplare, luminosa". Lui invece si ispirava a Joker Il primo a prendere la parola è il figlio maggiore della coppia, oggi ventottenne.

Samarate, il femminicidio di Teresa Stabile: aperto il processo contro il marito Vincenzo Gerardi

Gerardi in aula: 20 anni di controllo prima dell'omicidio di Teresa

