L’Arsenal si trova a due partite dal riconquistare il titolo in Premier League, assenza che dura dal 200304. La squadra ha superato il Burnley, ormai retrocesso, e il Crystal Palace, in una stagione che ha visto molte discussioni sulla sua modalità di gioco. Nel frattempo, sui social e tra i tifosi circola un certo livello di ostilità nei confronti del club, che alcuni interpretano come una reazione alla percepita monotonia del suo stile. La sfida finale si avvicina, con l’obiettivo di tornare in vetta.

Burnley già retrocesso e Crystal Palace in infradito: queste le due partite che separano l’Arsenal dalla tanto agognata Premier League, che manca dal 200304. Stavolta, per il sommo fastidio del resto d’Albione, i Gunners sono davvero vicinissimi. Ecco, ma perché questo fastidio? Certo, quello dei rivali è comprensibile, ma quello nei confronti dell’Arsenal sembra essere un sentimento molto più forte e radicato, tanto che, come scrive il Guardian, per alcuni vedere vincere il City (ancora in corsa e a -2) e il Psg in finale di Champions significherebbe “far vincere il calcio”. Vale la pena approfondire. Perché l’Arsenal è così tanto odiato?. Si legge sul Guardian: “Il punto di partenza evidente è: la gente odia davvero l’Arsenal? La risposta è sì, lo fa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per il Guardian, l’odio che circonda l’Arsenal è una reazione alla noia del suo modo di giocare

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