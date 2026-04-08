Krol promuove Spalletti | Da sempre fa il calcio che preferisco Vi spiego il suo modo di giocare

In un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, Krol ha ripercorso la sua carriera, concentrandosi sulla figura di Spalletti e il suo approccio al calcio. Ha elogiato il tecnico, affermando che il suo stile di gioco è quello che preferisce. Krol ha anche spiegato alcuni aspetti del modo di giocare di Spalletti, evidenziando l’efficacia delle sue strategie.

di Francesco Spagnolo Krol in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha ripercorso la sua straordinaria carriera esaltando anche il grande lavoro di Spalletti. Le sue parole. Il leggendario Ruud Krol, olandese d’origine ma napoletano d’adozione, si racconta a cuore aperto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. A 77 anni, l’ex difensore simbolo del Calcio Totale ripercorre le tappe di una carriera straordinaria, svelando aneddoti inediti e confessando il suo profondo legame con l’Italia. Ecco le sue parole. L’AMORE INCANCELLABILE PER NAPOLI – « Ogni volta che torno mi basta salire su un taxi per essere inondato da così tanti ricordi. I giovani mi dicono “sei stato un eroe per mio padre, ho una foto tua a casa mia”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Krol promuove Spalletti: «Da sempre fa il calcio che preferisco. Vi spiego il suo modo di giocare» Spalletti esalta Yildiz: «Rappresenta il nostro futuro. E’ un ragazzo perfetto sono tutti i punti di vista. Il suo modo di interpretare il calcio mi fa pensare ad una cosa»di Redazione JuventusNews24Spalletti ai microfoni di TRT Spor analizza il momento di Yildiz con parole davvero molto dolci. Piero Gros: "Franzoni, altro che sorpresa. Vi spiego il suo istinto da fuoriclasse"Non possiamo più chiamarlo “sorpresa”, perché Giovanni Franzoni ha dimostrato ancora una volta il suo talento, i tratti di un atleta che potrebbe...