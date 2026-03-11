L’Arsenal si trova in una fase di difficoltà, con molte delle sue partite concentrate sui calci d’angolo, ma resta una delle squadre più forti di sempre secondo il Guardian. Un commento di Barney Ronay sottolinea come i numeri non possano escludere la possibilità che questa squadra venga ricordata tra le più grandi che abbiano mai giocato a calcio. La situazione attuale si avvicina a una sorta di resa dei conti.

“Il fatto è che ormai siamo molto vicini a una resa dei conti. E sarà impossibile, basandosi sui numeri, escludere l’Arsenal da una lista delle più grandi squadre ad aver mai giocato a questo sport “, scrive Barney Ronay sul Guardian. Mentre il mondo del web si diverte a deridere i Gunners con meme e citazioni ironiche, la realtà dei fatti descrive una situazione ben diversa, secondo la sua analisi: l’Arsenal di Mikel Arteta è a un passo dall’immortalità sportiva. Sebbene molti fatichino ad accostarli ai grandi nomi del passato come l’Ajax di Cruyff o il Barcellona di Messi, i numeri dicono che siamo vicini a una svolta epocale. L’Arsenal si trova oggi a sole 19 partite dal traguardo più ambizioso: vincere quattro trofei in una sola stagione, un’impresa mai riuscita a un club inglese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hanno ridotto l’Arsenal alla mania dei calci d’angolo, ma questa è una delle squadre più forti di sempre (Guardian)

Articoli correlati

La battaglia di calci d'angolo tra Arsenal e ChelseaNegli ultimi cinque anni nessun club al mondo ha speso più soldi di Arsenal e Chelsea - a parte ovviamente il Manchester United.

Mendez: "Vogliamo misurarci con una delle squadre più forti del torneoSi preannuncia un fine settimana intenso per il volley europeo, con squadre impegnate in Chambers League, CEV Cup e altre competizioni che...

Gli schemi sui corner dell’Arsenal di Mikel Arteta | Le idee di Nicolas Jover spiegate

Una selezione di notizie su Hanno ridotto l'Arsenal alla mania dei...

Discussioni sull' argomento Riepilogo della Premier League: l’Arsenal abbatte il Chelsea portandosi a cinque punti di vantaggio; I rimpianti di Wenger, l'isola di Roux, la rivoluzione di Mack: l'arte della longevità in panchina; FA Cup, il Manchester City vola ai quarti. Avanti a fatica anche Arsenal e Chelsea; Pronostici Arsenal - Chelsea: i Gunners pronti a bissare il successo nel derby.

Tottenham-Arsenal: dove vederla (tv e streaming), orario, probabili formazioni e classifica Serie AIn questo turno di Premier League è in programma il North London Derby. Nella gara valida per la 27a giornata, l'Arsenal sfida il Tottenham ... msn.com

Nelle Qualificazioni Mondiali 2002, il portiere delle Samoa Americane, Nicky Salapu, subì 6 gol nei primi 15 minuti della partita contro l'Australia. Ed in un Manchester United-Arsenal del 2011, Wojciech Szczesny subì 3 gol in 12 minuti dall’inizio della partita. - facebook.com facebook

Bayer Leverkusen-Arsenal, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming #SkySport #SkyUCL x.com