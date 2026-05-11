A Vienna si apre la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026, con le luci accese nella Wiener Stadthalle. L'evento si svolge martedì 12 maggio, attirando l'attenzione di pubblico e media da tutta Europa. Tra i partecipanti c’è anche un artista italiano, che spera di ottenere un risultato positivo e portare il suo paese alla finale. La competizione prevede esibizioni di diversi artisti provenienti da vari paesi europei.

Si accendono le luci sulla Wiener Stadthalle di Vienna per la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026, in onda martedì 12 maggio. Un'edizione storica - è il 70° anniversario della manifestazione - che riporta il concorso nella capitale austriaca, già sede nel 1967 e nel 2015, e che si presenta fin da subito come un altro "show dei record". La prima semifinale sarà trasmessa dalle 21.00 su Rai 2, preceduta alle 20.15 da una speciale "Anteprima Eurovision". Alla conduzione della versione italiana trasmessa su Rai1 ci saranno Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione, ed Elettra Lamborghini, al debutto come telecronista. Ad aprire sarà la Moldavia con Satoshi con l'entusiasmo di 'Viva, Moldova!', a chiudere la Serbia con il rock dei Lavina.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eurovision al via a Vienna. Sal Da Vinci sogna la vittoria per Italia

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