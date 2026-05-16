Pep Guardiola non fa festeggiare la FA Cup al City c'è una Premier da vincere | Nemmeno una birra

Sabato 16 maggio, il Manchester City ha conquistato la FA Cup battendo il Chelsea 1-0 in finale. Nonostante il trofeo sia arrivato, l’allenatore della squadra ha dichiarato che non ci saranno celebrazioni e ha sottolineato l’obiettivo di vincere anche la Premier League. Guardiola ha affermato che non ci sarà nemmeno una birra per festeggiare questa vittoria, evidenziando la volontà di mantenere la concentrazione sulla prossima sfida di campionato.

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