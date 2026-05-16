Pep Guardiola non fa festeggiare la FA Cup al City c'è una Premier da vincere | Nemmeno una birra
Sabato 16 maggio, il Manchester City ha conquistato la FA Cup battendo il Chelsea 1-0 in finale. Nonostante il trofeo sia arrivato, l’allenatore della squadra ha dichiarato che non ci saranno celebrazioni e ha sottolineato l’obiettivo di vincere anche la Premier League. Guardiola ha affermato che non ci sarà nemmeno una birra per festeggiare questa vittoria, evidenziando la volontà di mantenere la concentrazione sulla prossima sfida di campionato.
Sabato 16 maggio il Manchester City ha vinto la FA Cup grazie alla vittoria per 1-0 contro il Chelsea. Ma Pep Guardiola ha avvertito i suoi giocatori in vista della volata finale in Premier League con l'Arsenal: "Niente festeggiamenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pep Guardiola & the City players celebrate passionately | Match vlog as Newcastle went down bravely
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