Leonardo Bonucci sul futuro ct della Nazionale | Serve una scelta forte come Pep Guardiola

Leonardo Bonucci ha espresso la propria opinione sul prossimo commissario tecnico della nazionale, sottolineando la necessità di una decisione decisa. Ha menzionato come esempio di scelta forte l’allenatore catalano, noto per il suo stile di gestione. Bonucci, ex difensore di club e nazionale, ha condiviso questa idea in un’intervista, indicando la preferenza per un profilo di allenatore che possa portare una svolta alla squadra.

L'ex difensore della Juve e degli Azzurri, Bonucci, tira dal cassetto dei sogni il nome del tecnico catalano. "Con Pep significherebbe proprio dare un cambio netto a tutto quello che è stato il passato".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leonardo Bonucci: «Il prossimo allenatore della Nazionale? Perché non Pep Guardiola. Sarebbe un cambio radicale e sognare non costa nulla»Quando gli dicono che Ruud Gullit ha ricordato che mancano giocatori come lui e Chiellini nella nazionale che non si è qualificata al Mondiale si...

Bonucci si sbilancia: «Vorrei Guardiola alla guida della Nazionale. Su Bastoni al Barcellona…»di Redazione JuventusNews24Bonucci si sbilancia: «Vorrei Guardiola alla guida della Nazionale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il flop dell'Italia non cambia il presente di Bonucci: resta azzurro, ma il futuro...; Niente dimissioni per Bonucci: ecco perché Leo è rimasto in FIGC; Caso Bonucci: ecco perché l'ex difensore non si è dimesso dopo il disastro azzurro; Leonardo Bonucci rimarrà in Nazionale | I motivi dietro le mancate dimissioni (10 aprile 2026).

Leonardi Bonucci sul futuro ct della Nazionale: Serve una scelta forte, come Pep GuardiolaL’ex difensore della Juve e degli Azzurri, Bonucci, tira dal cassetto dei sogni il nome del tecnico catalano. Con Pep significherebbe proprio dare un cambio netto a tutto quello che è stato il ... fanpage.it

CT Italia, Leonardo Bonucci indica un nome clamoroso ed irrita i tifosiA Coverciano, in attesa delle elezioni federali, ci si interroga sul futuro commissario tecnico della Nazionale ... sportal.it

Leonardo Bonucci sgancia la bomba per la Nazionale: "Seguendo la lista di nomi che sono stati fatti in questi giorni, se veramente c'è voglia di ricominciare, io ripartirei dalla possibilità accennata di avere Pep Guardiola. Avere Guardiola vorrebbe dire ap facebook

Leonardo #Bonucci sgancia la bomba per la Nazionale: "Seguendo la lista di nomi che sono stati fatti in questi giorni, se veramente c'è voglia di ricominciare, io ripartirei dalla possibilità accennata di avere Pep #Guardiola. Avere Guardiola vorrebbe dire x.com