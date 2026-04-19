Dopo la vittoria del Manchester City contro l’Arsenal, il calciatore Erling Haaland è stato catturato mentre cantava “Ooh, I’ve got a good feeling” in diretta televisiva. Il suo gol nel secondo tempo ha contribuito al risultato finale e, al fischio finale, Haaland è stato ripreso mentre si esibiva con questa frase, rendendolo protagonista di un momento virale sui social media.

Breaking: Erling Haaland, il cui gol nel secondo tempo si è rivelato vincente, è stato visto cantare “Ooh, I’ve got a good feeling” direttamente in una telecamera a bordo campo dopo il fischio finale all’Etihad. La clip, diventata virale sui social media, mostra un esultante Haaland che cammina con un sorriso enorme che suggerisce che sapesse esattamente quanto significava il risultato per la corsa al titolo, prima di cantare la battuta del famoso brano di Flo Rida, “Good Feeling”. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Guarda il video virale qui sotto: Haaland a tempo pieno che canta “oooh a volte ho una bella sensazione” mi sta assolutamente trasmettendo, amico.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Guarda: Erling Haaland diventa virale cantando dopo la vittoria del Manchester City contro l’Arsenal nella corsa al titolo

REACTION from Erling Haaland as Manchester City defeat Real Madrid | UCL Today

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