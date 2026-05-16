Pentathlon tre azzurri centrano la finale maschile in Coppa del Mondo a Pazardzhik

In Bulgaria, durante la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, si sono svolti i turni di qualificazione maschile e femminile. Dopo l’eliminazione di tutte le italiane in semifinale, tre atleti italiani sono riusciti a qualificarsi per la finale individuale maschile. La giornata ha visto alcune performance positive da parte degli uomini, mentre le donne non sono riuscite a proseguire la loro corsa nel torneo. I risultati della semifinale maschile sono stati ufficializzati nelle ultime ore.

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Parziale riscatto dell’Italia a Pazardzhik, in Bulgaria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: dopo l’eliminazione di tutte le azzurre in semifinale ieri, quest’oggi sono ben tre gli italiani che centrano l’accesso alla finale individuale maschile. Nella Semifinale A concludono praticamente appaiati Matteo Bovenzi, terzo a quota 1542, e Giorgio Malan, quarto con 1541, preceduti soltanto dai sudcoreani Jun Woongtae, primo, e Seo Changwan, secondo, a loro volta a quota 1542. Per Bovenzi ottime performance negli ostacoli, col miglior crono in 22?71, e nel nuoto, col miglior tempo in 51?56, mentre per Malan sono da sottolineare il terzo posto nel nuoto, il quinto negli ostacoli ed il sesto nel laser run. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, tre azzurri centrano la finale maschile in Coppa del Mondo a Pazardzhik ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pentathlon, a Pazardzhik azzurre tutte fuori dalla finale nella tappa di Coppa del MondoContinua il momento negativo dell’Italia nella Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: come accaduto già nella prima tappa, anche nel secondo... Pentathlon, Italia a Pazardzhik in cerca di riscatto in Coppa del MondoL’Italia vola a Pazardzhik, in Bulgaria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in programma da mercoledì 13 a... Pentathlon, tre azzurri centrano la finale maschile in Coppa del Mondo a PazardzhikParziale riscatto dell'Italia a Pazardzhik, in Bulgaria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: dopo l'eliminazione di ... oasport.it Pentathlon, a Pazardzhik azzurre tutte fuori dalla finale nella tappa di Coppa del MondoContinua il momento negativo dell'Italia nella Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: come accaduto già nella prima tappa, anche nel secondo ... oasport.it