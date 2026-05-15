Pentathlon a Pazardzhik azzurre tutte fuori dalla finale nella tappa di Coppa del Mondo

Nella tappa di Pazardzhik, in Bulgaria, nessuna atleta italiana di pentathlon moderno ha raggiunto la finale nella gara individuale, confermando il momento difficile della squadra nella Coppa del Mondo 2026. Come già accaduto nella prima tappa, le atlete nazionali non sono riuscite a qualificarsi per la fase successiva della competizione, che si svolge nell’ambito del circuito internazionale. La competizione è conclusa per tutte le partecipanti italiane, senza alcuna esclusione.

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Continua il momento negativo dell’Italia nella Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: come accaduto già nella prima tappa, anche nel secondo appuntamento di Pazardzhik, in Bulgaria, nessuna azzurra riesce a centrare la finale nella gara individuale. Nelle semifinali femminili, infatti, escono di scena le uniche due italiane che avevano superato le qualificazioni, ovvero Annachiara Allara e Valentina Martinescu. Nella Semifinale A si classifica 16ma Annachiara Allara: l’azzurra dopo l’ultimo posto nella scherma (196 punti) risale la china con la terza posizione parziale negli ostacoli (362) e la quinta piazza nel nuoto (282), presentandosi ottava al laser run conclusivo, nel quale però il penultimo crono (535) la fa crollare in classifica al 16° posto finale con 1375 punti, a 72 lunghezze dalla magiara Blanka Guzi, prima a quota 1447. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, a Pazardzhik azzurre tutte fuori dalla finale nella tappa di Coppa del Mondo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pentathlon, Italia a Pazardzhik in cerca di riscatto in Coppa del MondoL’Italia vola a Pazardzhik, in Bulgaria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in programma da mercoledì 13 a... Pentathlon, Blanka Guzi trionfa nella prima tappa di Coppa del Mondo a Il CairoLa finale individuale femminile della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in corso a Il Cairo, in Egitto, premia la magiara... Pentathlon, a Pazardzhik azzurre tutte fuori dalla finale nella tappa di Coppa del MondoContinua il momento negativo dell'Italia nella Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: come accaduto già nella prima tappa, anche nel secondo ... oasport.it Pentathlon, Italia a Pazardzhik in cerca di riscatto in Coppa del MondoL'Italia vola a Pazardzhik, in Bulgaria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in programma da mercoledì 13 a ... oasport.it