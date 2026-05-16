Pensioni | la legge Fornero non è stata cancellata ma aggirata

Negli ultimi anni si è assistito a un allungamento dei tempi di uscita dal mercato del lavoro, anche se la legge Fornero, entrata in vigore nel 2011, non è stata formalmente abrogata. Tuttavia, alcune misure sono state modificate o aggirate per mantenere invariata la spesa previdenziale. Di conseguenza, il numero di pensionamenti anticipati e le modalità di accesso alle prestazioni sono cambiate, pur senza un intervento diretto sulla normativa originaria. La situazione riflette un tentativo di adattare le regole alle esigenze del sistema senza alterarne formalmente le basi.

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