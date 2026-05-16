Pensioni | la legge Fornero non è stata cancellata ma aggirata
Negli ultimi anni si è assistito a un allungamento dei tempi di uscita dal mercato del lavoro, anche se la legge Fornero, entrata in vigore nel 2011, non è stata formalmente abrogata. Tuttavia, alcune misure sono state modificate o aggirate per mantenere invariata la spesa previdenziale. Di conseguenza, il numero di pensionamenti anticipati e le modalità di accesso alle prestazioni sono cambiate, pur senza un intervento diretto sulla normativa originaria. La situazione riflette un tentativo di adattare le regole alle esigenze del sistema senza alterarne formalmente le basi.
Nonostante i rigidi paletti imposti dalla Legge Fornero la spesa previdenziale è rimasta immutata rispetto al 2011. A cosa è servita questa riforma? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
PENSIONI LA FORNERO NON SOLO RESTA, MA SI IRRIGIDISCE
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