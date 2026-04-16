La verità sulle pensioni con Elsa Fornero

Una conversazione approfondisce i motivi per cui il sistema pensionistico italiano ha incontrato difficoltà, concentrandosi sulla riforma del 2011. Si analizza cosa accadde in quegli anni e quali cambiamenti furono introdotti, senza interpretazioni o opinioni. L'intervista si concentra sui fatti e sui dettagli tecnici della riforma, offrendo una panoramica chiara delle decisioni prese e delle conseguenze immediate.

Le pensioni sono uno dei temi di cui parliamo peggio. Con paura, con rabbia, con slogan, oppure con una frase che abbiamo sentito tante volte: «non la vedremo mai». Eppure le pensioni non riguardano solo il futuro o la vecchiaia, e spiegano moltissime cose dell’Italia di oggi: spiegano anche perché non abbiamo abbastanza soldi per la scuola o per la sanità, per esempio. In questa puntata di Wilson – registrata dal vivo a Voices, il festival dei podcast del Post che si è tenuto a Torino lo scorso weekend – Francesco Costa dialoga con Elsa Fornero per capire quando si è rotto il sistema delle pensioni e perché continuiamo a discuterne in modo ideologico o fuorviante.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La verità sulle pensioni, con Elsa Fornero Elsa Fornero sulle pensioni: 'Sono amareggiata' #riformapensioni Notizie correlate una riflessione con elsa fornero da the millMilano, 30 marzo 2026 - In un contesto internazionale segnato da crisi, paure diffuse e crescenti tensioni geopolitiche, i principi fondanti delle... Libertà e diritti: una riflessione con Elsa Fornero a The Mill in via Cappuccio a ParmaMilano, 30 marzo 2026 - In un contesto internazionale segnato da crisi, paure diffuse e crescenti tensioni geopolitiche, i principi fondanti delle... Aggiornamenti e contenuti dedicati Elsa Fornero critica la manovra sulle pensioni: Promesse e realtà in forte contraddizioneNel corso di In Onda su La7, Elsa Fornero commenta in modo critico la manovra del governo sulle pensioni. Ospite di Marianna Aprile e Luca Telese, l’ex ministra sottolinea la distanza tra le promesse ... la7.it Pensioni, la riforma che serve. L’intervista a Elsa ForneroRetromarcia del governo su riforma pensioni aggrava incertezza e ignora futuro dei giovani. Serve chiarezza, trasparenza e educazione previdenziale, non scelte basate sul consenso elettorale. milanofinanza.it