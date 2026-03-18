A Roma, negli ultimi mesi, sono stati abbattuti numerosi alberi nei cantieri della Metro C, tra cui grandi pini nell’area archeologica dei Fori Imperiali. Un ricorso è stato presentato al Tar contro le operazioni di abbattimento, con l’accusa di aver aggirato la legge attraverso la scusa dei trapianti. Le operazioni hanno suscitato preoccupazioni tra i cittadini e le associazioni ambientaliste.

Prima, gli abbattimenti dei grandi pini nell’area archeologica dei Fori imperiali. Ora, le capitozzature selvagge e la distruzione di platani e alberi storici nelle aree dei nuovi cantieri della metro C, in zone storiche come Castel Sant’Angelo e Corso Vittorio Emanuele, tra commercianti e residenti in lacrime e rivolte sui social network contro misure giudicate incomprensibili e violente. Lecci, platani, paulonie secolari e persino, in Viale Mazzini, gli alberi che lo stesso Comune aveva appena piantato. Secondo il Campidoglio, in molti casi si tratta di alberi che verranno “trapiantati” altrove, quindi non ci sarebbero abbattimenti. Per l’associazione Cittadini Uniti per Roma i suoi Alberi e i suoi Abitanti (C. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roma, la strage degli alberi nei cantieri della Metro C. Presentato un ricorso al Tar: “Aggirata la legge con la scusa dei trapianti”

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