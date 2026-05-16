Pensioni i requisiti aumentano | dal 2027 lavorare fino a 71 anni non basterà per i più giovani

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 2027, l’età minima per andare in pensione subirà un incremento, segnando il primo aumento dopo diversi anni. Successivamente, nel 2028 e nel 2029, sono previsti ulteriori aumenti che porteranno l’età richiesta oltre i 71 anni per chi ha iniziato a lavorare dal 1996 in poi. Questa modifica riguarda i requisiti necessari per ottenere il pensionamento e interessa principalmente le nuove generazioni di lavoratori. Le variazioni si inseriscono in un quadro di aggiornamenti progressivi del sistema pensionistico.

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Dal 2027 scatterà un aumento dell'età pensionabile, il primo da anni. Nel 2028 ce ne sarà un altro e nel 2029 un altro ancora: con questo rialzo dei requisiti, chi ha iniziato a lavorare dal 1996 in avanti dovrà lavorare oltre i 71 anni di età prima di andare in pensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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