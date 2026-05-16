Pensioni i requisiti aumentano | dal 2027 lavorare fino a 71 anni non basterà per i più giovani
A partire dal 2027, l’età minima per andare in pensione subirà un incremento, segnando il primo aumento dopo diversi anni. Successivamente, nel 2028 e nel 2029, sono previsti ulteriori aumenti che porteranno l’età richiesta oltre i 71 anni per chi ha iniziato a lavorare dal 1996 in poi. Questa modifica riguarda i requisiti necessari per ottenere il pensionamento e interessa principalmente le nuove generazioni di lavoratori. Le variazioni si inseriscono in un quadro di aggiornamenti progressivi del sistema pensionistico.
Dal 2027 scatterà un aumento dell'età pensionabile, il primo da anni. Nel 2028 ce ne sarà un altro e nel 2029 un altro ancora: con questo rialzo dei requisiti, chi ha iniziato a lavorare dal 1996 in avanti dovrà lavorare oltre i 71 anni di età prima di andare in pensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pensioni, requisiti più alti dal 2027... ecco la nuova età per andare in pensione
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