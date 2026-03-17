Dal 2027, in Italia, ci sarà un aumento graduale dei requisiti per le pensioni, previsto dalla circolare che delinea le nuove norme. La fase di transizione interesserà i due anni successivi, con modifiche che coinvolgeranno le modalità di accesso alle prestazioni pensionistiche. La misura mira a regolamentare i requisiti richiesti per l’accesso alle pensioni nel prossimo futuro.

Sul fronte pensioni, il biennio 2027-2028 si profila come un passaggio delicato. La circolare diffusa dall’Inps il 16 marzo, d’intesa con il Ministero dell’Economia e con quello del Lavoro, rimette ordine in uno dei dossier più sensibili per lavoratori e imprese: l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita. Il quadro che emerge delinea una stretta graduale, destinata a incidere sull’età di uscita e sugli anni di contribuzione richiesti, con effetti differenziati a seconda delle categorie coinvolte. Vecchiaia, primo scatto nel 2027. Il primo fronte interessato è quello della pensione di vecchiaia, per la quale si prevede un incremento progressivo dei requisiti anagrafici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pensioni, stretta graduale sui requisiti: dal 2027 scatta il primo aumento

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