Pensioni stretta graduale sui requisiti | dal 2027 scatta il primo aumento
Dal 2027, in Italia, ci sarà un aumento graduale dei requisiti per le pensioni, previsto dalla circolare che delinea le nuove norme. La fase di transizione interesserà i due anni successivi, con modifiche che coinvolgeranno le modalità di accesso alle prestazioni pensionistiche. La misura mira a regolamentare i requisiti richiesti per l’accesso alle pensioni nel prossimo futuro.
Sul fronte pensioni, il biennio 2027-2028 si profila come un passaggio delicato. La circolare diffusa dall’Inps il 16 marzo, d’intesa con il Ministero dell’Economia e con quello del Lavoro, rimette ordine in uno dei dossier più sensibili per lavoratori e imprese: l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita. Il quadro che emerge delinea una stretta graduale, destinata a incidere sull’età di uscita e sugli anni di contribuzione richiesti, con effetti differenziati a seconda delle categorie coinvolte. Vecchiaia, primo scatto nel 2027. Il primo fronte interessato è quello della pensione di vecchiaia, per la quale si prevede un incremento progressivo dei requisiti anagrafici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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