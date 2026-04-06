Tumore al colon | salvato a 76 anni con chirurgia e ipnosi

Un uomo di 76 anni proveniente dalla Puglia è stato sottoposto a un intervento chirurgico al colon destro presso l’ospedale Molinette di Torino. L’operazione è stata eseguita in anestesia locale, mantenendo il paziente sveglio e sotto ipnosi. Questa procedura ha consentito di rimuovere un tumore al colon e di diagnosticare precocemente la condizione.

Un uomo pugliese di 76 anni è stato salvato da un tumore al colon destro grazie a un intervento chirurgico eseguito da sveglio e sotto ipnosi presso l’ospedale Molinette di Torino. L’operazione ha permesso di superare una condizione di inoperabilità precedentemente diagnosticata in altre strutture sanitarie. Il paziente presentava una neoplasia sanguinante e una grave insufficienza respiratoria. Proprio quest’ultima patologia rendeva impossibile l’uso della ventilazione artificiale, tipica dell’anestesia generale, poiché avrebbe causato complicazioni polmonari con esiti imprevedibili. Per risolvere questo stallo clinico, la Chirurgia Generale 1 universitaria delle Molinette, guidata da Mario Morino, ha ideato un percorso terapeutico su misura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tumore al colon: salvato a 76 anni con chirurgia e ipnosi Operato per un tumore al colon un paziente sotto ipnosi: la nuova frontiera della chirurgia all’ospedale Molinette di TorinoEra stato giudicato inoperabile a causa del quadro clinico complesso, ma i medici dell’ospedale Molinette di Torino sono riusciti a eseguire... Paziente sveglio mentre gli asportano il tumore al colon: con l’ipnosi clinica "viaggia" in PugliaRitenuto inoperabile altrove, un 76esimo della provincia di Lecce è stato salvato alle Molinette di Torino grazie a una tecnica rivoluzionaria che... Argomenti più discussi: Quel test mi ha salvato da un tumore: la storia di Luciano e la campagna dell'Ausl di Modena; Ritorno al lavoro dopo la malattia. Inoperabile ma salvato alle Molinette: intervento da sveglio, sotto ipnosi, per un tumore al colon«Una nuova frontiera per i pazienti fragili che pur necessitando di interventi salvavita, presentano rischi proibitivi per i protocolli chirurgici standard» ... msn.com Molinette di Torino, a un paziente di 76 anni asportato un tumore al colon con l'ipnosi: dall'ospedale viene «trasportato» nelle sue campagne pugliesiUn esempio di chirurgia oncologica «awake»: asportato un tumore al colon, in ipnosi, a un paziente sveglio e ad alto rischio. È il primo caso documentato a livello internazionale ... torino.corriere.it Asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio x.com Operato da sveglio per un tumore al colon grazie all’ipnosi. All’ospedale Molinette, un paziente di 76 anni affronta la chirurgia oncologica awake, senza anestesia totale. Un passo avanti nella medicina italiana. #ANSA facebook