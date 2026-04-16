Cancro al colon la diagnosi di Fiona Fleming | Sono un medico di base non pensavo potesse colpire me

Fiona Fleming, medico di base, ha passato anni a spiegare ai pazienti i sintomi del cancro al colon. Recentemente, però, ha ricevuto una diagnosi che l’ha colpita in prima persona. La sua storia rivela come anche chi lavora nel settore sanitario possa trovarsi improvvisamente coinvolto in una condizione che spesso si associa ad altri. Fleming ha deciso di condividere la sua esperienza per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Medico di base, per anni ha informato i pazienti sui sintomi del cancro al colon. Poi la diagnosi: Fiona Fleming racconta la sua esperienza in prima persona.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cancro al colon retto, la nuova frontiera della prevenzione: dalla diagnosi alle nuove terapieTra le forme tumorali, il cancro al colon retto è forse quello più facilmente riconoscibile, grazie a uno dei principali campanelli d'allarme: il... Screening cancro colon-retto: parte ‘marzo blu’, la campagna del Policlinico Campus Bio-Medico di Roma(Adnkronos) – Il tumore del colon-retto è una malattia che spesso si sviluppa in silenzio, ma che può essere individuata in tempo grazie a un... Contenuti utili per approfondire Cancro al colon, la diagnosi di Fiona Fleming: Sono un medico di base, non pensavo potesse colpire meMedico di base, per anni ha informato i pazienti sui sintomi del cancro al colon. Poi la diagnosi: Fiona Fleming racconta la sua esperienza in prima persona. Leggi le notizie prima degli altri. Porta ... fanpage.it Cancro al colon, la prevenzione si può fare anche a tavolaC'è una tendenza preoccupante che sta emergendo a livello globale: l’aumento dell'incidenza del cancro del colon-retto ad esordio precoce, diagnosticato in persone con meno di 50 anni. Per decenni, ... repubblica.it