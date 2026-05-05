Durante la partita contro il Sassuolo, molte persone del mondo del calcio hanno mostrato sorpresa e preoccupazione per l’andamento della squadra. Carlo Pellegatti ha commentato pubblicamente, affermando che il Milan oggi rappresenta un contenitore vuoto e si trova in una crisi totale. La partita ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando una fase difficile per il club.

Nella giornata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato in campo, ma il risultato non è stato uno dei migliori, anzi. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo di Fabio Grosso, campione del Mondo nel 2006, ha battuto al formazione di Allegri per 2-0 grazie ai gol di Berardi e Laurentiè, complicando così il cammino verso la Champions dei rossoneri che, ora come ora, sono chiamati a centrare due vittorie su 3. "Oggi il Milan è un contenitore vuoto. La sconfitta contro il Sassuolo ha evidenziato un malessere che ci si sta portando dietro da cinque partite. Un gol nelle ultime cinque, quattro punti su 15 portati a casa. Se si fosse un cavallo, bisognerebbe portarlo al prato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti sicuro: “Oggi il Milan è un contenitore vuoto, in totale crisi”

Risposta del Milan. BELLANOVA. In CRISI TOTALE. Chi domenica

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