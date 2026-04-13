Calciomercato Milan Furlani si oppone all’acquisto di Lewandowski | il retroscena rivelato da Carlo Pellegatti

Secondo quanto riportato da Carlo Pellegatti, il direttore generale del Milan avrebbe espresso una contrarietà all'acquisto dell'attaccante polacco. La discussione tra le parti coinvolte si sarebbe concentrata su aspetti legati alle condizioni contrattuali e alle tempistiche dell'operazione. La possibilità di chiudere l’affare sembra quindi essere in bilico, con fonti vicine alla società che parlano di un ostacolo di natura interna.

Nella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, la Lega Serie A ha convocato un'assemblea per votare il nuovo presidente federale, a cui hanno presenziato i dirigenti di tutte le società. Per il Milan, come spesso accade in questi casi, c'era Giorgio Furlani. L'amministratore delegato del club rossonero ha rappresentato il Diavolo in una scelta molto delicata per il futuro del calcio italiano. Tra i temi toccati al termine dell'assemblea, Giorgio Furlani ha parlato anche del presunto interesse del Milan per Robert Lewandowski, attaccante classe 1988 in scadenza di contratto con il Barcellona. Stando a quanto rivelato da Carlo Pellegatti nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, l'ad rossonero non avrebbe alcuna intenzione di affondare per l'ex Bayern Monaco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Furlani si oppone all’acquisto di Lewandowski: il retroscena rivelato da Carlo Pellegatti Calciomercato Milan, i retroscena su Mateta: tra il blitz di Moncada e il si di FurlaniNelle ultime ore sulla questione legata al Milan Jean-Philippe Mateta si è detto di tutto, ma la verità sembra essere una sola. Lo spogliatoio del Milan si ‘ribella’ al tecnico Allegri? Il retroscena rivelato oggi dal ‘CorSera’Sin da quando Massimiliano Allegri si è nuovamente seduto sulla panchina del Milan, ha impostato la squadra con l'assetto tattico a lui più caro, il... Argomenti più discussi: Milan, Leao sul mercato: si guarda al Manchester United. Capello: Meglio Zaniolo; Goretzka, lo scatto del Milan: pronto un triennale, la trattativa e le cifre; Nicolas Jackson, bomber thriller per il Milan?; NO scommesse, Allegri vuole un centravanti VERO: restyling rossonero, Tare e Furlani al lavoro. #Calciomercato @acmilan, deciso il futuro di @PervisEstupinan: già contattato il suo agente - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Estupinan #transfers x.com #Calciomercato #Milan, #Leao i fischi di San Siro pesano: impatto anche sul mercato. Valore e stipendio nella nostra analisi nei commenti. - facebook.com facebook