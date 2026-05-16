Pedoni e ciclisti falciati dall' auto in via Emilia tre donne lottano per la vita

Questo pomeriggio, in via Emilia Centro, sette persone sono state coinvolte in un incidente causato da un'auto che ha attraversato la strada a tutta velocità. Tra queste, tre donne sono state ricoverate in condizioni gravi, mentre altre quattro persone sono state soccorse sul posto. L'auto ha percorso circa 200 metri, investendo pedoni e ciclisti, prima di terminare la corsa contro la vetrina di un negozio. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire l'accaduto.

Sono sette complessivamente le persone colpite questo pomeriggio dal pirata che ha sparso terrore in via Emilia Centro, guidando la propria auto per 200 metri fra le persone fino a schiantarsi contro la vetrina di un negozio. Con il passare delle ore si va delineando meglio il quadro delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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