Tre donne iraniane che si sono distinte nella battaglia per i diritti umani hanno ricevuto la cittadinanza onoraria durante una cerimonia nel consiglio comunale. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e si è concentrata sul riconoscimento pubblico del loro impegno e della loro resistenza. La celebrazione si è tenuta nel cuore dell’assemblea cittadina, in un momento di riconoscimento ufficiale.

Una cerimonia solenne, nel cuore del consiglio comunale, per celebrare chi ha dato lustro alla città e chi combatte per i diritti fondamentali. Il sindaco Fiordelmondo e il consiglio comunale hanno conferito le cittadinanze onorarie e le civiche benemerenze a tre figure di spicco e, simbolicamente, a chi lotta per la libertà. Tra i premiati spicca il professor Stefano Pileri, illustre medico e punto di riferimento internazionale in ambito oncologico, celebrato per una carriera ai vertici della ricerca che lo ha visto però mantenere un legame indissolubile con la sua Jesi. Un riconoscimento dal forte valore politico e umano è stato poi consegnato a Anahita H.

© Ilrestodelcarlino.it - Cittadinanza onoraria a tre donne iraniane che lottano per la pace

