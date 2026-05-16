Il congresso del Partito Democratico nella provincia di Grosseto è stato sospeso a causa di ricorsi presentati da alcuni iscritti. Questi ricorsi hanno portato a scontri tra le diverse correnti interne e hanno coinvolto un totale di 77 iscritti che hanno firmato una lettera contro la leader del partito. Le contestazioni riguardano presunte irregolarità nelle procedure di convocazione e svolgimento delle assemblee locali, con alcuni circoli che sono stati bloccati nelle loro attività in attesa di chiarimenti.

? Punti chiave Chi sono i 77 iscritti che hanno firmato la lettera contro Schlein?. Perché le accuse di irregolarità bloccano i circoli della provincia?. Come influirà lo scontro tra Termine e Scheggi sulle prossime amministrative?. Quali violazioni dello statuto hanno causato il blocco del congresso?.? In Breve 77 iscritti firmano lettera contro irregolarità e gestione Schlein. Scontro tra correnti Termine e Scheggi paralizza 44 circoli. Blocco procedure per tre settimane in provincia di Grosseto. Rischio elettorale per amministrative a Orbetello e Follonica. La Commissione regionale di garanzia ha sospeso per tre settimane l’avvio della fase congressuale nei 44 circoli della provincia di Grosseto, bloccando le procedure dopo una serie di ricorsi presentati nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pd Grosseto, sospeso il congresso: ricorsi e scontri tra le correnti

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